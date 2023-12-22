Производство одежды в Петербурге выросло вдвое

Согласно данным Петростата, объемы отгрузки одежды в I квартале 2024 года увеличились в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, а по сравнению с I кварталом 2021 года этот показатель вырос в четыре раза.

В I квартале 2024 года объем отгрузки одежды, произведенной на предприятиях Петербурга, увеличился в 1,9 раза и достиг 12,09 млрд рублей, что стало заметным ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной такого роста стал увеличившийся спрос со стороны оборонного комплекса страны.

Согласно данным Петростата, объемы отгрузки одежды в I квартале 2024 года увеличились в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, а по сравнению с I кварталом 2021 года этот показатель вырос в четыре раза. Самые высокие темпы прироста были зафиксированы именно в текущем году. В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос меньше - на 38,1%.

Оборот петербургских организаций, занимающихся производством одежды, также показывает двукратный рост от года к году. В первом квартале 2024 года он составил 21,72 млрд рублей, что в два раза больше, чем в I квартале прошлого года, в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и в восемь раз больше, чем в I квартале 2021 года.

Ранее мы сообщили о том, что элитные квартиры подорожали в Петербурге почти на 20%.

Фото: Piter.TV