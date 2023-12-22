Элитные квартиры подорожали в Петербурге почти на 20%

К концу I квартала в Северной столице было продано 94 тыс. премиальных квадратных метров, что составляет 690 квартир и апартаментов. Этот показатель снизился на 28% в квадратных метрах и на 33% по количеству объектов по сравнению с предыдущим годом.

Количество премиального жилья на рынке Петербурга сокращается, но цены продолжают расти, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертов рынка. За последний год стоимость квадратного метра увеличилась почти на 20%, при этом объем предложения уменьшился почти на четверть.

Если ранее квартиры стоимостью 1 млн рублей за квадратный метр были редкостью, то теперь они стали нормой. Согласно данным NF Group в Петербурге, к концу I квартала в Северной столице было продано 94 тыс. премиальных квадратных метров, что составляет 690 квартир и апартаментов. Этот показатель снизился на 28% в квадратных метрах и на 33% по количеству объектов по сравнению с предыдущим годом.

Основными причинами таких изменений являются действия покупателей и застройщиков. Покупатели, опасаясь дальнейшего повышения цен, спешили приобрести жилье, пока оно еще не подорожало. Застройщики же, учитывая новые условия проектного кредитования, предпочли временно приостановить вывод новых проектов.

Во второй половине прошлого года были запущены продажи проекта "17/33 Петровский остров" (секции Residence) и нового корпуса в комплексе "Северная корона". Однако в первом квартале 2024 года рынок не пополнился новыми объектами.

Ранее мы сообщили о том, что в апреле в Петербурге на 37% увеличился спрос на квартиры в новостройках.

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