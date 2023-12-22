В Петербурге становится все больше владельцев электромобилей

По прогнозу к 2026 году в городе количество электромобилей увеличится до 27,5 тыс., машин общественного транспорта – до 500.

Члены профильной комиссии Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга обсудили 15 марта вопрос перспективы развития рынка электромобилей в городе. Об этом рассказали в пресс-службе ЗакСа, ссылаясь на Центр энергосбережения.

Сегодня в Петербурге насчитывается более 2,5 тыс. электромобилей и около 9 тыс. автомобилей с гибридным типом двигателя. По прогнозу к 2026 году в городе количество электромобилей увеличится до 27,5 тыс., машин общественного транспорта – до 500.

Отмечается, что представитель сети зарядных станций сообщил о сложностях расширения инфраструктуры.

Докладчик предложил разработать новые регламенты, учитывающие как удобства водителей и пешеходов, так и потребность в станциях. Он также обратил внимание депутатов на проект федерального закона, который в настоящее время рассматривается Федеральным собранием и позволяет регионам устанавливать квоты на количество электромобилей в парках таксомоторных компаний. При этом также прозвучало предложение субсидировать приобретение электротакси. Пресс-служба ЗакСа Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в тестовом режиме ввели ночной тариф для зарядки электромобилей.

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