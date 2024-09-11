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Рост цен в Петербурге замедлился
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Рост цен в Петербурге замедлился

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Непродовольственные товары подорожали на 1%.

В конце лета 2024 года рост цен в Петербурге замедлился. По информации Петростата, непродовольственные товары подорожали на 1%, услуги стали меньше стоить на 0,4%, продовольственные товары – на 0,2%, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В частности, речь идет о сезонной плодоовощной продукции, макаронных изделиях, йогуртах, куриных яйцах и сахаре. Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в августе составила 7,6 тыс. рублей. Это на 0,5% ниже, чем в июле. 

В целом, с начала года зафиксировано увеличение потребительских цен на уровне 4,48%, на продовольственные товары рост составил 3,41%. 

Ранее на Piter.TV: цены на новые автомобили в Петербурге снизились на 1,6%. 

Фото: Piter.TV

Теги: петростат, цены в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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