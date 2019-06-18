Цена на новые автомобили в Петербурге снизилась на 1.6%

Средняя цена нового авто составила 3,11 млн рублей.

По сравнению с июлем цена на новые автомобили в августе снизилась на 1,6%. Об этом, изучив объявления о продаже автомобилей в Петербурге и Ленинградской области, сообщили аналитики сервиса "Авто.ру Оценка".

Средняя стоимость нового автомобиля уменьшилась на 1,6% и составила 3,11 млн рублей. Лидером снижению цены (-8, 6%) стали китайские кроссоверы Voyah Free. В пятерку наиболее подешевевших автомобилей вошли "Москвич 3", Mazda CX-5 II, Kia Sportage V и Lada Niva Legend – приобрести их стало дешевле в среднем на 6,5%.

Наибольший рост средней стоимости показали JAC JS6 (6,6%; 2,78 млн рублей) и Hongqi E-HS9 (6%; 11,48 млн). На 5,2% подорожал BAIC U5 Plus (2,22 млн), а на 5,1% — УАЗ Patriot (1,84 млн). Менее доступными также стали Haval F7x (4%; 3,27 млн) и премиальный внедорожник Range Rover (3,7%; 30,79 млн). Авто.ру Оценка

Средняя же стоимость подержанных машин снизилась на 0,9% и составила 2,3 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Fusion Brain)