На матч Россия – Ирак в Петербурге до сих пор нет билетов в продаже

На некоторых сайтах, которые представляются как официальные билетные операторы, продаются билеты от 1500 рублей.

В воскресенье, 26 марта, в Петербурге должен состояться товарищеский матч между сборными России и Ирака по футболу. Однако билетов на матч до сих пор нет в продаже.

На некоторых сайтах, которые представляются как официальные билетные операторы, есть информация о матче и стоимости билетов. Там указано, что матч Россия – Ирак пройдет 26 марта на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:00. Минимальная стоимость билета составляет 1500 рублей, максимальная – 18000 рублей. На некоторых секторах уже нет свободных мест. Отметим, что эти билеты продают мошенники.

Как сообщает "Чемпионат.com", в Российском футбольном союзе (РФС) ждут официальных документов от Федерации футбола Ирака. После этого будет объявлено место и время начала матча, а также будут запущены в продажу билеты.

Отметим, что это будет первый домашний матч сборной России с ноября 2021 года. Тогда команда Валерия Карпина также играла в Петербурге, где одержала разгромную победу над Кипром со счетом 6:0.

Ранее мы сообщали, что в Ираке подтвердили договоренность о матче с россиянами в Петербурге.

Фото: Piter.tv