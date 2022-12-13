В футбольной сборной Ирака подтвердили договорённость о матче с россиянами в Петербурге

Игра пройдёт в "Газпром арене".

В Петербурге планируется проведение футбольного товарищеского матча между сборными РФ и Ирака. Об этом сообщила газета "Спорт-Экспресс".

Игра состоится в "Газпром арене". Начало намечено на 18:00 или 19:00.

Иракская федерация футбола пригласила россиян на товарищеский матч в Багдаде ещё 21 февраля. Игра должна была выпасть на март (время перерыва состязаний национальных команд). РФС отправила иракцам ответное приглашение к участию в матче в Сочи 26 марта.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали 12 болельщиков-нарушителей на матче "Зенит" - "Пари НН".

Фото: Piter.TV