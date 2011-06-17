Болельщики сборной Хорватии устроили зрелищный проход к стадиону перед матчем со сборной РФ

К месту встречи национальных команд выдвинулись около 10 тысяч человек.

Толпы хорватских болельщиков выдвинулись от набережной города Сплит к стадиону "Полюд" в преддверие матча десятого тура отборочного турнира на ЧМ-2022 года между сборными Хорватии и России.

С набережной к месту встречи национальных команд выдвинулись около 10 тысяч болельщиков. Во время шествия они жгут файеры и поют песни.

Президент Клуба болельщиков сборной РФ Russia Unites Эдуард Латыпов сообщил в беседе с изданием РБК, что российским фанатам запретили ходить по Сплиту без сопровождения сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что россиян отвозят стадиону на автобусах.

Матч начнется 14 ноября в 17 часов по московскому времени. Сейчас российские футболисты возглавляют таблицу группы H с 22 очками, на втором месте – хорваты (20), далее идут сборные Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).

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Видео: Youtube/CROPIX