Стало известно, почему закрывалась эстонско-российская граница у Нарвы

В общей сложности движение было закрыто около 6 часов.

Утром 16 августа эстонско-российскую границу на пункте перехода Нарва-Ивангород временно закрывали. Как оказалось, это не связано с ограничениями на въезд гражданам с шенгенскими визами.

Движение было закрыто с 08:00. По информации эстонской стороны, это было связано с обновлением программных средств, сообщила Федеральная таможенная служба России.

Кингисеппская таможня рекомендовала перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

На данный момент пункты пропуска работают в штатном режиме, работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены.

Напомним, Эстония закрывает границу для граждан РФ с шенгенской визой. Это может произойти уже на этой неделе.

Фото: ФТС России