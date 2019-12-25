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Стало известно, почему закрывалась эстонско-российская граница у Нарвы
Сегодня, 14:43
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, почему закрывалась эстонско-российская граница у Нарвы

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В общей сложности движение было закрыто около 6 часов.

Утром 16 августа эстонско-российскую границу на пункте перехода Нарва-Ивангород временно закрывали. Как оказалось, это не связано с ограничениями на въезд гражданам с шенгенскими визами. 

Движение было закрыто с 08:00. По информации эстонской стороны, это было связано с обновлением программных средств, сообщила Федеральная таможенная служба России. 

Кингисеппская таможня рекомендовала перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы. 

На данный момент пункты пропуска работают в штатном режиме, работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены.

Напомним, Эстония закрывает границу для граждан РФ с шенгенской визой. Это может произойти уже на этой неделе. 

Фото: ФТС России

Теги: граница, нарва, эстония
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости Ленинградской области,

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