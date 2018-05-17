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Эксперт прокомментировал "встречу" модуля "Наука" с МКС
Сегодня, 15:57
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Эксперт прокомментировал "встречу" модуля "Наука" с МКС

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Эксперты назвали это значительным событием для России.

Накануне российский модуль "Наука" пристыковался к Международной космической станции. Событие прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что впервые за 20 лет в космос была выведена такая большая нагрузка из России. Несмотря на то, что реализация проекта была отложена, команду на МКС удастся увеличить до трех человек, а это в свою очередь значительно снизит зависимость от зарубежных стран. Если "Роскосмос" собирается выйти из проекта МКС через 3 года, то модуль "Наука" может стать одной из основ для создания новой орбитальной станции России. 

Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации на борту МКС после стыковки с модулем "Наука". 

Фото: сайт "Роскосмоса"

Теги: мкс, модуль
Категории: Новости России, Лента новостей,

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