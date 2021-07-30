Рогозин рассказал о ситуации на борту МКС после стыковки с модулем "Наука"

После стыковки высота станции изменилась на 45 градусов.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал у себя в Twitter, что экипаж Международной космической станции (МКС) отдыхает, а на борту МКС все в порядке.

Напомним, что после стыковки с МКС двигатели модуля "Наука" неожиданно заработали. В связи с этим высота станции изменилась на 45 градусов. Угрозы для экипажа не было.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС".

Ранее мы писали, что из-за инцидента с модулем "Наука" был отложен запуск космического корабля Starliner.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ

Фото: Twitter / РОГОЗИН