Запуск космического корабля Starliner отложили из-за инцидента с модулем «Наука»

Запуск должен был состояться 30 июля.

Запуск космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли. Вылет состоится не ранее 3 августа. Запуск был отложен из-за того, что после стыковки с МКС у модуля "Наука" внезапно включился двигатель. Об этом пишет "360".

Отмечается, что за это время команда успеет проверить работу модуля.

Исходя из сегодняшней ситуации, мы сочли нецелесообразным осуществлять запуск завтра. На данный момент ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа, — сказал менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

Запуск Starliner к МКС должен был состояться 30 июля, но теперь отложен на неопределенный срок.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ