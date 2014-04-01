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Эксперты рассказали, за счет каких стран может восстановиться импорт в Россию
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты рассказали, за счет каких стран может восстановиться импорт в Россию

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Пока что эти страны контактируют с РФ с помощью посредников.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" отметили, что после введения первого крупного пакета антироссийских санкций, начали вырисовываться страны, которые не рвут отношения с Россией.

По мнению экспертов, такие страны хотят воспользоваться происходящим в качестве посредников. Китай в этот список не входит, так как "он сам себе полюс противостояния". В качестве примеров они привели Индию, Вьетнам, Бразилию. В текущих условиях они могут резко повысить свой политический вес и экономические показатели с помощью перенаправления финансовых и товарных потоков. России это гарантирует сохранение торговли и поставку тех товаров, которые отказались поставлять западные страны. 

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня на территории Украины. 

Фото: Pexels 

Теги: импорт, торговля
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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