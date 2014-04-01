Глава британского правительства Борис Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня на территории Украины. Соответствующее заявление руководитель местного кабинета министров сделал в рамках выступления на дебатах в парламенте. Чиновник призвал законодателей удвоить оказываемую киевскому режиму военную поддержку.
Я думаю, что это абсолютно верно, что мы должны удвоить…у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров.
Борис Джонсон, премьер-министр Британии
Премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает на то, что в Британии усилят экономическое давление на российского лидера Владимира Путина. Британец считает "абсолютно непостижимым" тот вариант, что какие-либо введенные ранее западом антироссийские ограничения были сняты просто потому, что между сторонами конфликта достигнут режим тишины.
Джонсон: лидеры НАТО рассмотрят возможность ужесточения санкций в отношении России.
Фото и видео: YouTube / UK Parliament
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