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Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня
Сегодня, 8:48
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Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня

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Премьер Британии выразил позицию по отказу от снятия ограничений в отношении РФ.

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня на территории Украины. Соответствующее заявление руководитель местного кабинета министров сделал в рамках выступления на дебатах в парламенте. Чиновник призвал законодателей удвоить оказываемую киевскому режиму военную поддержку.

Я думаю, что это абсолютно верно, что мы должны удвоить…у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров. 

Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает на то, что в Британии усилят экономическое давление на российского лидера Владимира Путина. Британец считает "абсолютно непостижимым" тот вариант, что какие-либо введенные ранее западом антироссийские ограничения были сняты просто потому, что между сторонами конфликта достигнут режим тишины.

Джонсон: лидеры НАТО рассмотрят возможность ужесточения санкций в отношении России.

Фото и видео: YouTube / UK Parliament

Теги: борис джонсон, великобритания, режим прекращения огня, режим тишины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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