Премьер Британии выразил позицию по отказу от снятия ограничений в отношении РФ.

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал немыслимым снять санкции с России только за прекращение огня на территории Украины. Соответствующее заявление руководитель местного кабинета министров сделал в рамках выступления на дебатах в парламенте. Чиновник призвал законодателей удвоить оказываемую киевскому режиму военную поддержку.

Я думаю, что это абсолютно верно, что мы должны удвоить…у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров.

Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает на то, что в Британии усилят экономическое давление на российского лидера Владимира Путина. Британец считает "абсолютно непостижимым" тот вариант, что какие-либо введенные ранее западом антироссийские ограничения были сняты просто потому, что между сторонами конфликта достигнут режим тишины.

Джонсон: лидеры НАТО рассмотрят возможность ужесточения санкций в отношении России.

Фото и видео: YouTube / UK Parliament