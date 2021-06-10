Джонсон: лидеры НАТО рассмотрят возможность ужесточения санкций в отношении России

В Британии предлагают ужесточать в отношении РФ введенные санкции.

Глава британского правительства Борис Джонсон рассказал о том, что лидеры стран НАТО рассмотрят на саммите в Брюсселе возможность ужесточения антироссийских санкций из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Такой информацией иностранец поделился с европейскими журналистами во время прибытия на мероприятие в Бельгию.

Сейчас НАТО необходимо совместно рассмотреть ситуацию на Украине и изучить, что еще возможно сделать…И этим мы займемся. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Немногим ранее в интервью для радиостанции LBC Борис Джонсон заявил, что западные государства могут рассмотреть новые экономические меры, которые помешают России использовать ее золотой резерв.

В Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения возможностей НАТО.

Фото: YouTube / Guardian News

