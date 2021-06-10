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Джонсон: лидеры НАТО рассмотрят возможность ужесточения санкций в отношении России
Сегодня, 12:40
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Джонсон: лидеры НАТО рассмотрят возможность ужесточения санкций в отношении России

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В Британии предлагают ужесточать в отношении РФ введенные санкции.

Глава британского правительства Борис Джонсон рассказал о том, что лидеры стран НАТО рассмотрят на саммите в Брюсселе возможность ужесточения антироссийских санкций из-за проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Такой информацией иностранец поделился с европейскими журналистами во время прибытия на мероприятие в Бельгию.

Сейчас НАТО необходимо совместно рассмотреть ситуацию на Украине и изучить, что еще возможно сделать…И этим мы займемся.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Немногим ранее в интервью для радиостанции LBC Борис Джонсон заявил, что западные государства могут рассмотреть новые экономические меры, которые помешают России использовать ее золотой резерв.

В Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения возможностей НАТО.

Фото: YouTube / Guardian News
 

Теги: борис джонсон, брюссель, великобритания, нато, саммит нато, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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