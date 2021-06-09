В Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения возможностей НАТО

Александер Де Кроо видит необходимость давления на Китай.

Власти Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения собственных возможностей и сил НАТО. Такими сведениями с европейскими журналистами поделился глава местного правительства Александер Де Кроо во время прибытия на саммит Североатлантического альянса, проходящий в Брюсселе.

Бельгия готова увеличить военные расходы, чтобы выполнять свои обязательства в НАТО. Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии

Де Кроо призвал союзников по военному блоку увеличивать давление не только на Россию, чтобы заставить ее прекратить специальную операцию на Украине, но также и на Китай, чтобы заставить Пекин избегать сближения с Москвой.

Премьер Эстонии призвала НАТО уйти от политики сдерживания России.

Фото: European Commission