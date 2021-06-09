В Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения возможностей НАТО

Власти Бельгии заявили о готовности повысить расходы для расширения собственных возможностей и сил НАТО. Такими сведениями с европейскими журналистами поделился глава местного правительства Александер Де Кроо во время прибытия на саммит Североатлантического альянса, проходящий в Брюсселе.
Бельгия готова увеличить военные расходы, чтобы выполнять свои обязательства в НАТО.
Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии
Де Кроо призвал союзников по военному блоку увеличивать давление не только на Россию, чтобы заставить ее прекратить специальную операцию на Украине, но также и на Китай, чтобы заставить Пекин избегать сближения с Москвой.
Премьер Эстонии призвала НАТО уйти от политики сдерживания России.
Фото: European Commission
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