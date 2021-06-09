Премьер Эстонии призвала НАТО уйти от политики сдерживания России

Кая Каллас призвала военный альянс перейти к политике обороны от РФ.

Премьер Эстонии призвала НАТО перейти от политики сдерживания России к обороне от нее. Такое заявление европейским журналистам во время прибытия на саммит Североатлантического альянса в Брюсселе сделала глава правительства Кая Каллас. Чиновница считает, что военный блок должен вернуться к разработке собственных планов обороны от российской стороны, а также усилиться на Восточном фланге.

Нам необходимо перейти от политики сдерживания к конкретным планов обороны, специфические мероприятия…Сегодня мы должны обсудить, как разумно повысить расходы стран НАТО на оборону, чтобы усилить особенно страны Балтии. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

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Фото: YouTube Janusz Jaskółka