В Роспотребнадзоре рассказали, сколько нужно спать школьнику

Специалисты объяснили, как лечить бессонницу.

В преддверии нового учебного года специалисты Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напоминают родителям, как правильно организовать режим дня для школьника. В пресс-службе ведомства мамам и папам рассказали, сколько часов должны спать дети, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми.

В 1–4 классе дети должны спать 10-10,5 часа. Ученикам 5–7 классов надо отдыхать в течение 10,5 часа. В 6–9 классе норма по количеству часов сна составляет 9-9,5 часа. Старшеклассникам нужно спать минимум 9 часов.

Перед отходом ко сну нужно проветрить помещение. Специалисты рекомендуют детям ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки. Вечером лучше прогуляться в парке, почитать книгу для души, полежать в теплой ванне, послушать спокойную музыку.

Чёткий режим дня помогает правильно сбалансировать рабочую деятельность и отдых, что очень важно для растущего ребёнка и его здоровья. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Не каждый ребенок после каникул быстро засыпает. Решить эту проблему может режим. В последние дни лета нужно приучать школьников ложиться спать в одно и то же время.

Не только сон влияет на состояние здоровья ребенка. Питание школьника тоже имеет большое значение. Для детей и подростков требуется 5 приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов. Пища должна быть сбалансированной и разнообразной.

Ранее психологи рассказали, как родителям и детям эмоционально подготовиться к школе.

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