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Роспотребнадзор не нашел очага заболеваемости в гимназии Васильевского острова
Сегодня, 13:11
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nastya960

Роспотребнадзор не нашел очага заболеваемости в гимназии Васильевского острова

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В ведомстве сообщили о четырех отравившихся детях. Проверка продолжается.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу прокомментировали жалобу родителей учеников гимназии № 642 "Земля и Вселенная" на массовое отравление детей.

По данным Роспотребнадзора, на утро 31 марта известно о фактах отравления у четырех школьников. На данный момент не известно, из разных классов дети или нет. Очага заболеваемости специалисты не обнаружили. 

В Роспотребнадзоре пояснили, что для более полной информации необходимы лабораторные исследования. Проверка продолжается. 

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, питание, роспотребнадзор, школа
Категории: Лента новостей,

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