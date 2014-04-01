Роспотребнадзор не нашел очага заболеваемости в гимназии Васильевского острова

В ведомстве сообщили о четырех отравившихся детях. Проверка продолжается.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу прокомментировали жалобу родителей учеников гимназии № 642 "Земля и Вселенная" на массовое отравление детей.

По данным Роспотребнадзора, на утро 31 марта известно о фактах отравления у четырех школьников. На данный момент не известно, из разных классов дети или нет. Очага заболеваемости специалисты не обнаружили.

В Роспотребнадзоре пояснили, что для более полной информации необходимы лабораторные исследования. Проверка продолжается.

Фото: Piter.tv