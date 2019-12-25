Эксперты прокомментировали борьбу с опасным для детей контентом в Интернете в России

Эксперты отметили, что в других странах применяют более жесткие меры.

Роскомнадзор заблокировал 220 тысяч материалов с детской порнографией. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили тенденцию, которая наблюдается в России.

Исследование Научно-технического центра Главного радиочастотного центра показало, что в мире ужесточают меры по защите детей от нежелательной и опасной информации. Речь идет не только о прямом запрещенном контенте, но и контенте, который может быть вреден для несовершеннолетних.

Эксперты отметили, что со следующего года власти возьмутся и за соцсети. Компании должны будут отчитываться о том, как они самостоятельно выявляют и удаляют опасный контент. В Италии, например, родители могут потребовать удалить вредоносные материалы с сайта в течение 2 дней.

В этом году прокуратура Петербурга активно борется с аниме.

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