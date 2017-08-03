На Дунайском проспекте пьяный мужчина сломал нос сожительнице

Пострадавшей 40-летней женщине была вызвана скорая помощь.

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в жилом доме произошел конфликт. Прибывшие росгвардейцы на лестничной площадке дома по Дунайскому проспекту задержали нетрезвого 45-летнего гражданина, который избил сожительницу.

Пострадавшей 40-летней женщине была вызвана скорая помощь. Медицинские работники диагностировали у неё перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и тела, после чего госпитализировали в больницу.

Фото: Росгвардия