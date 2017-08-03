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На Дунайском проспекте пьяный мужчина сломал нос сожительнице
Сегодня, 16:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Дунайском проспекте пьяный мужчина сломал нос сожительнице

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Пострадавшей 40-летней женщине была вызвана скорая помощь.

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали  мужчину, который избил сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в жилом доме произошел конфликт. Прибывшие росгвардейцы на лестничной площадке дома по Дунайскому проспекту задержали нетрезвого 45-летнего гражданина, который избил сожительницу.

Пострадавшей 40-летней женщине была вызвана скорая помощь. Медицинские работники диагностировали у неё перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и тела, после чего госпитализировали в больницу.

Фото: Росгвардия

Теги: дунайский проспект, избиение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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