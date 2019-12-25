Росгвардеец поймал уплывающий речной трамвай на Фонтанке

Сотрудник вневедомственной охраны спас речной трамвай от неприятностей во время шторма на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.
Во время проверки поста охраны он заметил, что один из трамваев, пришвартованных у набережной, отвязался и удаляется от берега. Чтобы избежать более серьезных последствий происшествия, сотрудник Росгвардии перебрался на палубу другого теплохода, а с неё – на борт дрейфующего судна без экипажа, и самостоятельно его пришвартовал.
Сейчас устанавливается собственник сбежавшего трамвайчика.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста.
Фото: Росгвардия Петербурга
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