Росгвардеец поймал уплывающий речной трамвай на Фонтанке

Трамвайчик начал уплывать во время шторма, но сотрудник Росгвардии смог его остановить.

Сотрудник вневедомственной охраны спас речной трамвай от неприятностей во время шторма на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Во время проверки поста охраны он заметил, что один из трамваев, пришвартованных у набережной, отвязался и удаляется от берега. Чтобы избежать более серьезных последствий происшествия, сотрудник Росгвардии перебрался на палубу другого теплохода, а с неё – на борт дрейфующего судна без экипажа, и самостоятельно его пришвартовал.

Сейчас устанавливается собственник сбежавшего трамвайчика.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста.

Фото: Росгвардия Петербурга