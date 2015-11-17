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Росгвардейцы задержали голого неадеквата на улице Лени Голикова
Сегодня, 15:41
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Росгвардейцы задержали голого неадеквата на улице Лени Голикова

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Задержанный был передан сотрудниками вневедомственной охраны медицинским работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в одно из медицинских учреждений города.

Приблизительно в 11 утра в понедельник, 7 апреля, работники вневедомственной охраны Кировского района Петербурга задержали мужчину за непристойное поведение в Воронцовском сквере. Он был обнаружен бегающим голым и проявляющим признаки неадекватности.

Свидетели заметили раздетого человека на улице Лёни Голикова и сообщили в полицию, указав, что он движется в направлении ближайшего сквера.

На место происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии. Заметив приближение патрульных, гражданин попытался скрыться, убегая по аллее в сторону Дачного проспекта. Сотрудники Росгвардии преследовали и задержали нарушителя общественного порядка.

Ввиду неадекватного поведения и явной потери ориентации в происходящем, задержанный был передан сотрудниками вневедомственной охраны медицинским работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в одно из медицинских учреждений города.

 Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы на Мечникова задержали подозреваемого в мошенничестве водителя.

Фото: Piter.TV

Теги: росгвардия петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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