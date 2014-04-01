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Росгвардейцы на Мечникова задержали подозреваемого в мошенничестве водителя
Сегодня, 14:15
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Росгвардейцы на Мечникова задержали подозреваемого в мошенничестве водителя

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Подозреваемого в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, доставили в 66 отдел полиции.

Петербургские сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемый автомобиль и задержали подозреваемого в мошенничестве водителя. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 31 марта росгвардейцы получили информацию об объявленном в розыск автомобиле Iveco, использовавшемся при совершении мошеннических действий на территории Кировского района Петербурга. Данный автомобиль был замечен на улице Жукова и двигался в сторону Пискаревского проспекта. 

Спустя 15 минут наряд Росгвардии обнаружил данный автомобиль неподалеку от перекрестка проспекта Мечникова и Пискаревского проспекта и задержал находившегося за рулем 29-летнего владельца автомобиля.

 Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Подозреваемого в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, доставили в 66 отдел полиции, а затем передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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