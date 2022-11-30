Петербуржца задержали при попытке украсть футболки стоимостью более 20 тысяч рублей

Мужчина зашел в торговый зал и, воспользовавшись тем, что ближайший продавец был занят с другим клиентом, сложил в свою сумку семь мужских футболок общей стоимостью 20 990 рублей, а затем направился к выходу.

В Петербурге росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого посетителя ТРК, который попытался украсть одежду из магазина. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина зашел в торговый зал и, воспользовавшись тем, что ближайший продавец был занят с другим клиентом, сложил в свою сумку семь мужских футболок общей стоимостью 20 990 рублей, а затем направился к выходу. Однако правонарушителя заметила другая работница магазина и окрикнула его, после чего злоумышленник выбежал из помещения.

Персонал ТЦ сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В течение двух минут к объекту прибыл наряд Росгвардии и задержал пытавшегося скрыться с места происшествия злоумышленника. Похищенное было изъято. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и мошенничество.

Ранее в Песочном росгвардейцы задержали рецидивиста, пытавшегося проникнуть в частный дом.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти