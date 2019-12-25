В Песочном росгвардейцы задержали рецидивиста, пытавшегося проникнуть в частный дом

На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который с помощью ножа и различных инструментов пытался взломать замок входной двери.

В Песочном сотрудники Росгвардии ранним утром 24 ноября задержали рецидивиста, пытавшегося проникнуть в частный дом. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром подозреваемому удалось приоткрыть ворота и проникнуть на территорию, прилегающую к частному дому. Подозрительного мужчину заметили соседи, которые сразу сообщили о происшествии в правоохранительные органы. На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который с помощью ножа и различных инструментов пытался взломать замок входной двери.

При виде правоохранителей злоумышленник попытался убежать, он он был задержан росгвардейцами на месте происшествия. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, а также неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее на улице Правды задержали хулигана, который напал с топором на бригаду скорой помощи.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти