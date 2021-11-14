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На улице Правды задержали хулигана, который напал с топором на бригаду скорой помощи
Сегодня, 9:29
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На улице Правды задержали хулигана, который напал с топором на бригаду скорой помощи

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Также мужчина вооружился тесаком и ножом.

В пятницу вечером, 18 ноября, в Центральном районе сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали дебошира, который с топором накинулся на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Медики прибыли в коммунальную квартиру на улице Правды, чтобы оказать помощь больному горожанину. Неожиданно в комнату вошел пьяный сосед пациента. Выпивший хулиган начал размахивать топором и тесаком, мешая работать врачам. Злоумышленник угрожал специалистам и сильно ругал их. Поэтому медикам пришлось нажать на тревожную кнопку. 

Росгвардейцы незамедлительно прибыли по данному адресу и успокоили дебошира. Агрессивного горожанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах погиб младенец во время домашних родов.

Фото: Piter.tv

Теги: мужчина с топором, нападение на врачей, напал на скорую помощь, улица правды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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