Росгвардейцы задержали правонарушительницу, повредившую иномарку около ТРК

Росгвардейцы передали правонарушительницу в 58 отдел полиции. Ущерб, причиненный автомобилю, устанавливается.

Утром в субботу, 21 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что около торгово-развлекательного комплекса на проспекте Энгельса пьяная женщина повредила автомобиль марки Hyundai Solaris.

По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти 05:40 на место происшествия прибыл наряд Росгвардии по Выборгскому району Петербурга. Они задержали 29-летнюю женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, которая из хулиганских побуждений нанесла удары по переднему крылу и водительской двери автомобиля, а также разбила зеркало заднего вида. Владельцем машины является 33-летний мужчина.

Росгвардейцы передали правонарушительницу в 58 отдел полиции. Ущерб, причиненный автомобилю, устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти росгвардейцы вернули матери ее сына, сбежавшего от сестер по дороге в школу.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти