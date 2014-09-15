В Ленобласти росгвардейцы вернули матери ее сына, сбежавшего от сестер по дороге в школу

Оперативно реагируя на ситуацию, наряд Росгвардии обнаружил ребенка на Привокзальной площади поселка, где он бесцельно бродил вдоль железнодорожных путей.

Утром в четверг, 19 сентября, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленобласти нашли и вернули матери 8-летнего мальчика, который потерялся на улице Дорожников в районе поселка Токсово.

Как инфрмирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, мать ребенка обратилась в полицию, сообщив, что ее сын убежал от своих сестер по пути в школу. Сестры пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Полицейские получили приметы пропавшего и начали его активные поиски. Оперативно реагируя на ситуацию, наряд Росгвардии обнаружил ребенка на Привокзальной площади поселка, где он бесцельно бродил вдоль железнодорожных путей.

Мальчик был доставлен в отделение полиции. Вскоре мать узнала о местоположении своего сына и приехала забрать его. Эффективные действия сотрудников вневедомственной охраны помогли избежать потенциально более серьезных последствий происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на Водопроводной улице росгвардейцы задержали похитителей электросамокатов.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти