В Ивангороде росгвардейцы задержали мошенника, обманувшего пенсионера

Правонарушитель подходил на улице к прохожим и предлагал купить инструменты по завышенной цене.

Росгвардейцы за 15 минут разыскали машину, на которой скрылся мошенник, обманувший пенсионера в Ивангороде. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 29 марта всем дежурным нарядам МОВО поступили сведения об автомобиле Changan, замеченном на территории города. Кроссовер использовал правонарушитель, подходивший на улице к прохожим и предлагавший купить инструменты по завышенной цене. Ему поверил 75-летний мужчина. Спустя время потерпевший обратился в полицию.

Иномарку нашли на Льнопрядильной улице, в ней находился 31-летний водитель, подозреваемый в совершении мошеннических действий.

Ранее мы рассказывали о том, что предприниматель из Калининского района перевел мошенникам 6,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти