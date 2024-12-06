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В Ивангороде росгвардейцы задержали мошенника, обманувшего пенсионера
Сегодня, 15:38
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В Ивангороде росгвардейцы задержали мошенника, обманувшего пенсионера

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Правонарушитель подходил на улице к прохожим и предлагал купить инструменты по завышенной цене.

Росгвардейцы за 15 минут разыскали машину, на которой скрылся мошенник, обманувший пенсионера в Ивангороде. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 29 марта всем дежурным нарядам МОВО поступили сведения об автомобиле Changan, замеченном на территории города. Кроссовер использовал правонарушитель, подходивший на улице к прохожим и предлагавший купить инструменты по завышенной цене. Ему поверил 75-летний мужчина. Спустя время потерпевший обратился в полицию. 

Иномарку нашли на Льнопрядильной улице, в ней находился 31-летний водитель, подозреваемый в совершении мошеннических действий. 

Ранее мы рассказывали о том, что предприниматель из Калининского района перевел мошенникам 6,4 млн рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ивангород, мошенник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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