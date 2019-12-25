В общежитии на Шевченко двое студентов пугали соседей пистолетом

Росгвардейцы Василеостровского района задержали молодых людей, ходивших по общежитию на улице Шевченко с оружием.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 18 марта сотрудники вневедомственной охраны и полицейские прибыли к зданию, где проживают студенты одного из вузов. Вахтер воспользовался кнопкой тревожной сигнализации: двое нетрезвых парней нарушали общественный порядок и пытались попасть в чужие комнаты. Затем в ходе конфликта злоумышленники достали пневматический пистолет.

Студентов 19 и 20 лет доставили в отдел, пистолет был изъят. Младший из них уже привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Ранее на Piter.TV: на улице Бабушкина трое студентов отобрали телефон у подростка, угрожая игрушечным пистолетом. Юноша собирался продать им iPhone 11.

