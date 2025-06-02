Росгвардейцы спасли уроженку Краснодарского края, которая была на крыше дома в Никольском переулке

О произошедшем заявили в Центр оперативного управления районного ОВО, на место вызвали "скорую" и спасателей.

Росгвардейцы спасли 34-летнюю уроженку Краснодарского края от необдуманного поступка в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

Вечером 1 июня сотрудники вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району обнаружили, что на краю крыши шестиэтажного дома в Никольском переулке ходит женщина. О произошедшем заявили в Центр оперативного управления районного ОВО, на место вызвали "скорую" и спасателей. Сразу росгвардейцы поднялись по пожарной лестнице на крышу. С приезжей вступили в диалог, в ходе которого убедили ее не совершать непоправимых действий и увели от края кровли.

Впоследствии нетрезвую женщину госпитализировали в одну из больниц.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга мужчина бросил бутылку из-под шампанского на дорогу.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти