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Росгвардейцы спасли уроженку Краснодарского края, которая была на крыше дома в Никольском переулке

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О произошедшем заявили в Центр оперативного управления районного ОВО, на место вызвали "скорую" и спасателей.

Росгвардейцы спасли 34-летнюю уроженку Краснодарского края от необдуманного поступка в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону. 

Вечером 1 июня сотрудники вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району обнаружили, что на краю крыши шестиэтажного дома в Никольском переулке ходит женщина. О произошедшем заявили в Центр оперативного управления районного ОВО, на место вызвали "скорую" и спасателей. Сразу росгвардейцы поднялись по пожарной лестнице на крышу. С приезжей вступили в диалог, в ходе которого убедили ее не совершать непоправимых действий и увели от края кровли. 

Впоследствии нетрезвую женщину госпитализировали в одну из больниц. 

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга мужчина бросил бутылку из-под шампанского на дорогу. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: никольский переулок, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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