В центре Петербурга мужчина бросил бутылку из-под шампанского на дорогу

На месте поймали 44-летнего рецидивиста, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы задержали хулигана, бросившего бутылку из-под шампанского на проезжую часть в Центральном районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 29 мая сотрудники вневедомственной охраны, подъезжая к перекрестку набережной Обводного канала и Боровой улицы, заметили, что стоявший на тротуаре мужчина внезапно кинул бутылку в сторону автомобилей, после чего она разбилась. На месте поймали 44-летнего рецидивиста, он находится в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить причину своих действий.

Задержанного доставили в отдел полиции, ранее мужчину судили за кражу и незаконное предпринимательство.

Ранее на Piter.TV: полицией задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти