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В центре Петербурга мужчина бросил бутылку из-под шампанского на дорогу
Сегодня, 14:23
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В центре Петербурга мужчина бросил бутылку из-под шампанского на дорогу

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На месте поймали 44-летнего рецидивиста, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы задержали хулигана, бросившего бутылку из-под шампанского на проезжую часть в Центральном районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 29 мая сотрудники вневедомственной охраны, подъезжая к перекрестку набережной Обводного канала и Боровой улицы, заметили, что стоявший на тротуаре мужчина внезапно кинул бутылку в сторону автомобилей, после чего она разбилась. На месте поймали 44-летнего рецидивиста, он находится в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить причину своих действий. 

Задержанного доставили в отдел полиции, ранее мужчину судили за кражу и незаконное предпринимательство.

Ранее на Piter.TV: полицией задержан вандал, разбивший палкой стекла в троллейбусе в Калининском районе. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: росгвардия, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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