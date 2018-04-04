  1. Главная
Сегодня, 12:21
Росгвардейцы спасли пенсионерку, которая упала и получила травму головы в квартире на Рузовской

В парадной дома были слышны крики о помощи.

Росгвардейцы пришли на помощь к пожилой женщине, которая получила травму головы в результате падения. От госпитализации она отказалась, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 8 сентября к сотрудникам вневедомственной охраны по Адмиралтейскому обратились местные жительницы. По их словам, в парадной дома по Рузовской улице были слышны крики о помощи. На месте установили, что в закрытом помещении пострадала 87-летняя пенсионерка. 

Спасатели открыли дверь квартиры, а затем совместно с росгвардейцами передали бригаде скорой помощи владелицу жилища. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: росгвардия, рузовская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

