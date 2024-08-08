  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге сотрудники Росгвардии разыскали подростка, ушедшего из дома
Сегодня, 16:46
108
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Кировском районе сотрудники петербургской Росгвардии разыскали юношу, ушедшего из дома на улице Танкиста Хрустицкого без верхней одежды. Инцидент произошел 16 марта. 

Сотрудникам вневедомственной охраны поступила ориентировка с приметами 14-летнего подростка. Спустя чуть более 20 минут они обнаружили схожего мальчика на проспекте Народного Ополчения: это и был пропавший парень. Его передали инспектору по делам несовершеннолетних 64-го отдела полиции. Заявительнице сообщили о местонахождении ее сына. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Капитанской улице заметили ребенка без обуви и верхней одежды. Мальчик без сопровождения взрослых пришел в здание ЗАГСа Василеостровского района. К поискам родителей подключились сотрудники патрульно-постовой службы. Маму отыскали быстро, она доставлена в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кировский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии