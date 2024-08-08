В Петербурге сотрудники Росгвардии разыскали подростка, ушедшего из дома

В Кировском районе сотрудники петербургской Росгвардии разыскали юношу, ушедшего из дома на улице Танкиста Хрустицкого без верхней одежды. Инцидент произошел 16 марта.

Сотрудникам вневедомственной охраны поступила ориентировка с приметами 14-летнего подростка. Спустя чуть более 20 минут они обнаружили схожего мальчика на проспекте Народного Ополчения: это и был пропавший парень. Его передали инспектору по делам несовершеннолетних 64-го отдела полиции. Заявительнице сообщили о местонахождении ее сына.

Фото: пресс-служба Росгвардии