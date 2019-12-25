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Росгвардейцы помогли в Кронштадте мужчине, который упал с велосипеда
Сегодня, 12:41
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Росгвардейцы помогли в Кронштадте мужчине, который упал с велосипеда

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Установлено, что 45-летний пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы оказали помощь мужчине, который упал с велосипеда в Кронштадте, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 9 июня сотрудники вневедомственной охраны по Приморскому району рядом с парком "Остров фортов" обнаружили велосипедиста, получившего серьезную травму, и вызвали на место медиков скорой помощи. Установлено, что 45-летний пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент, не справившись с управлением, он упал на землю и сломал ключицу. 

Мужчину госпитализировали в городскую больницу, а росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования. 

Ранее на Piter.TV: на складе в поселке имени Тельмана на грузчика упал поддон. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: кронштадт, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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