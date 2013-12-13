На складе в поселке имени Тельмана на грузчика упал поддон

Мужчина доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

На складе сетевого магазина в Ленобласти пострадал рабочий. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел утром 9 июня в поселке имени Тельмана. На 27-летнего уроженца Таджикистана упал поддон. Мужчину госпитализировали в Тосненскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза, он помещен в реанимацию.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего в Кировском районе Петербурга. При совершении маневра перевернулся погрузчик, придавив мужчину своим весом.

Фото: Piter.TV