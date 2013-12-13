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На складе в поселке имени Тельмана на грузчика упал поддон
Сегодня, 11:48
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На складе в поселке имени Тельмана на грузчика упал поддон

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Мужчина доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

На складе сетевого магазина в Ленобласти пострадал рабочий. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел утром 9 июня в поселке имени Тельмана. На 27-летнего уроженца Таджикистана упал поддон. Мужчину госпитализировали в Тосненскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза, он помещен в реанимацию. 

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего в Кировском районе Петербурга. При совершении маневра перевернулся погрузчик, придавив мужчину своим весом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поселок имени тельмана, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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