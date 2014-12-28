Росгвардейцы на Миллионной улице оказали помощь петербуржцу, разбившему голову

Военнослужащие вызвали бригаду скорой помощи.

В Петербурге военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь нетрезвому горожанину, который получил рану головы при падении.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по региону, вечером 22 октября во время патрулирования Миллионной улицы был замечен лежавший на асфальте мужчина с окровавленной головой. Военнослужащие помогли пострадавшему, вызвали бригаду скорой помощи и передали его прибывшим медикам.

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Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти