Росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине у "Газпром Арены"

Молодой человек катался на роликах, но в какой-то момент запнулся и упал.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность футбольных болельщиков на матче российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Оренбургом", который проходил на "Газпром Арене", оказали помощь пострадавшему петербуржцу.

Молодой человек катался на роликах около стадиона "Газпром Арена", но в какой-то момент запнулся и упал. Он получил многочисленные ушибы, травмы лица и глубокое рассечение брови. Сержант Мустафа Фатуллаев, рядовой Евгений Самуйлов и рядовой Андрей Остроухов, патрулировавшие в этот момент территорию, остановили кровь и наложили повязку.

Пострадавший поблагодарил военнослужащих Росгвардии за быстро оказанную помощь.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии