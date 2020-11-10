Росгидромет заявил об ускорении потепления климата в России

Специалисты говорят о значительном приросте температуры за 10 лет.

Метеорологи заявили об ускорение изменения климата в России. По их расчетам, прирост температуры за десять лет составил более 0,5 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. Об этом сообщил "РИА Новости" директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

По его словам, пока нет полной уверенности в сохранении данной тенденции, потому как также могут возникнуть собственные колебания климата на территории страны. Однако Катцов считает, что изменения будут держаться или даже нарастать.

Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений. Владимир Катцов для "РИА Новости"

Катцов также отметил, что климатические изменения способны повлечь за собой рост числа опасных природных явлений, а также деградацию многолетней мерзлоты и сокращение льдов в океане.

В настоящее время ученые подсчитывают, когда точно это может произойти.

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