Ночью на улице Маяковского забил мощный фонтан

Поток воды бил в окна и стену соседнего дома.

Накануне вечером жителей одного из домов по улице Маяковского ждал неприятный сюрприз. Во дворе от прорыва трубы забил мощный фонтан, вода из которого бурным потоком стала литься на стену, карнизы и в окна здания. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

Вскоре весь двор превратился в большую лужу. Местные жители в спешке спасали от затопления свои припаркованные автомобили.

О причинах аварии по-прежнему не сообщается.

Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке Луначарского и Есенина прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП (Мария Кравченко)