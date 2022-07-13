Видео: На перекрестке Луначарского и Есенина прорвало трубу

Горожане проваливаются по колену в воду, пытаясь пройти затопленный участок.

В среду, 13 июля, на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Есенина произошла коммунальная авария. После прорыва трубы проезжую часть залило водой, передают очевидцы в социальных сетях.

Горожане проваливаются по колену в воду, пытаясь пройти затопленный участок.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что на место происшествия уже выехала аварийная бригада. Предварительно, прорыв произошел во время гидравлических испытаний. Сервис "Яндекс.Карты" показывает на месте инцидента пробку.



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