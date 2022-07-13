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Видео: На перекрестке Луначарского и Есенина прорвало трубу

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Горожане проваливаются по колену в воду, пытаясь пройти затопленный участок. 

В среду, 13 июля, на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Есенина произошла коммунальная авария. После прорыва трубы проезжую часть залило водой, передают очевидцы в социальных сетях.

Горожане проваливаются по колену в воду, пытаясь пройти затопленный участок. 

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что на место происшествия уже выехала аварийная бригада. Предварительно, прорыв произошел во время гидравлических испытаний. Сервис "Яндекс.Карты" показывает на месте инцидента пробку. 

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: есенина, коммунальная авария, луначарского, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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