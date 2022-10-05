В Петербурге роллы и суши подорожают почти на 13%

Это произойдёт из-за роста цен на продукты.

Цены на суши и роллы могут подорожать в России в ближайшее время. Об этом сообщили "Известия".

Как рассказали в пресс-службе "Достаевский", в Петербурге цены на позиции из категории суши и роллы вырастут от 2,9% до 12,6%. Другие рестораторы также отметили, что в среднем цены придётся поднять на 10%.

Это обосновывается тем, что с начала лета лосось подорожал на 25%, а угорь и тунец – на 20%. Креветки и нори рестораторы и вовсем в основном закупают за рубежом.

Также эксперты рассказали о нехватки красной рыбы. При этом, в августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что вылов рыбы на территории России с начала текущего года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о показателе более 3,5 млн тонн.

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