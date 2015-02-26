Причиной внезапного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор

О возможной причине заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор, специалист не предусмотрел возможность ошибки, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио КП.

"Если мы и совершили какую-то небольшую ошибку, то немедленно была эта ошибка компенсирована. Это не то, что там страшное, это инцидент, чтобы сделать выводы", - добавил Рогозин.

Ранее запуск космического корабля Starliner отложили из-за инцидента с модулем "Наука". Запуск был отложен из-за того, что после стыковки с МКС у модуля "Наука" внезапно включился двигатель.

Видео: Telegram / Радио "Комсомольская правда"