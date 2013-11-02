Родителям разрешили прийти на утренник к детям в Петербурге

Мероприятия в рамках одной группы разрешены.

Роспотребнадзор разрешил родителям или законным представителям посетить новогодний утренник ребенка в детском саду. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На данный момент массовые мероприятия с участием различных групп лиц запрещены, однако мероприятия можно проводить в рамках одной дошкольной группы. Родители должны соблюдать профилактические правила: пройти термометрию на входе, обработать руки антисептиками, находится в детском саду в маске.

В начале недели, по данным комитета по образованию, на карантин были закрыты 15 групп в 12 учреждениях.

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