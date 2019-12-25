Юные жители Красногвардейского показали, каким они видят родной район

В районе завершился творческий проект "Символ района глазами ребенка".

В Красногвардейском районе прошел творческий проект "Символ района глазами ребенка", в котором приняли участие 600 юных жителей района. Ребята показали, каким они видят родной район.

Участники интернет-голосования выбрали два рисунка, которые станут участниками конкурса на символ района к 50-летию в 2023 году. Ребята изобразили детские площадки, объекты культурного наследия, благоустроенные набережные и любимые парки – маленькие жители показали, что для них значит родной район.

Так, по итогам голосования победил Кирилл Шумов, детский сад №86 с работой "Большеохтинский мост" и Екатерина Барыгина, школа №134 с работой "Фигуристка". Кроме того, приз зрительских симпатий завоевала работа Глазовой Анны из Центра социальной помощи семьи и детям, "Семен на страже!".

Фото: предоставлено пресс-службой Красногвардейского района