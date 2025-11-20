Пулково внедряет 16 роботов-уборщиков

Работать устройства смогут круглосуточно благодаря умному графику

Этой осенью в петербургском аэропорту Пулково приступят к работе 16 новых роботизированных уборочных машин. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, техника возьмет на себя уборку десятков тысяч квадратных метров в наиболее загруженных зонах терминала.

В сообщении уточняется, что функционал роботов разделен по типу пространства: компактные модели будут наводить порядок в узких проходах и среди плотно расставленного оборудования, а более мощные машины займутся просторными залами.

Каждый аппарат оснащен функциями пылесоса, подметания и мытья полов с автоматической настройкой под тип покрытия и степень загрязнения. Работать устройства смогут круглосуточно благодаря умному графику: в периоды затишья они будут заниматься уборкой, а в часы пик – уходить на подзарядку.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково у пассажиров изъяли шесть скрипок ручной работы на 2,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV