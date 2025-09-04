В Пулково у пассажиров изъяли шесть скрипок ручной работы на 2,3 млн рублей

В петербургском аэропорту пресекли незаконный вывоз музыкальных инструментов.

В аэропорту Пулково таможенники обнаружили в ручной клади шесть скрипок ручной работы стоимостью более 2 млн рублей у трех мужчин, летевших в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Таможенники обнаружили инструменты в ручной клади при проходе через "зеленый коридор". Выяснилось, что пассажиры не задекларировали скрипки. В ходе беседе с правоохранителями они объяснили, что везут инструменты на международную выставку в качестве образцов, однако разрешительных документов у них нет.

Стоимость инструментов оценили более чем в 2,3 млн рублей. В отношении нарушителей возбудили административные дела за недекларирование товаров. Суд конфисковал скрипки и передал в оркестровый фонд Ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

Ранее мы сообщали, что петербуржец пытался ввезти в Россию контрабандные самоцветы из Шри-Ланки.

Фото: MAX/ ФТС России