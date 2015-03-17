  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новым начальником Петербургской таможни стал Юрий Плотников
Сегодня, 12:34
138
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новым начальником Петербургской таможни стал Юрий Плотников

0 0

Свою карьеру он начинал таможенным инспектором отдела таможенного оформления и контроля на Иркутском таможенном посту.

Федеральная таможенная служба России объявила о назначении нового руководителя Санкт-Петербургской таможни. С 4 сентября должность начальника займет Юрий Плотников, исполнявший обязанности временно исполняющего обязанности главы этого подразделения.

Пресс-служба ФТС уточняет, что Юрий Плотников служит в таможенных органах с 2002 года. Свою карьеру он начинал таможенным инспектором отдела таможенного оформления и контроля на Иркутском таможенном посту.

Далее последовали назначения на ключевые посты в структуре Иркутской и Шелеховской таможен, Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни, а также высокие управленческие должности в качестве первого заместителя начальников Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронных таможен.

Ранее мы сообщили о том, что новые главы Адмиралтейского и Колпинского районов назначены в Петербурге.

Фото: ФТС России

Теги: санкт-петербург, фтс россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии