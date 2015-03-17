Новым начальником Петербургской таможни стал Юрий Плотников

Свою карьеру он начинал таможенным инспектором отдела таможенного оформления и контроля на Иркутском таможенном посту.

Федеральная таможенная служба России объявила о назначении нового руководителя Санкт-Петербургской таможни. С 4 сентября должность начальника займет Юрий Плотников, исполнявший обязанности временно исполняющего обязанности главы этого подразделения.

Пресс-служба ФТС уточняет, что Юрий Плотников служит в таможенных органах с 2002 года. Свою карьеру он начинал таможенным инспектором отдела таможенного оформления и контроля на Иркутском таможенном посту.

Далее последовали назначения на ключевые посты в структуре Иркутской и Шелеховской таможен, Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни, а также высокие управленческие должности в качестве первого заместителя начальников Санкт-Петербургской и Северо-Западной электронных таможен.

Фото: ФТС России