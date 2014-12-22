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В Ленинградском зоопарке рысь Линда получила новую "игрушку"

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Линде уже 17 лет, однако она не перестает с удовольствием играть с совершенно разными предметами.

В Ленинградском зоопарке рысь Линда получила новую "игрушку" – пень, сообщили в пресс-службе учреждения.  

Линде уже 17 лет, однако она не перестает с удовольствием играть с совершенно разными предметами. Накануне рыси приглянулся пенек, об который хищница терлась и точила коготки. 

Так что мы решили напомнить вам – очень важно радоваться мелочам, даже если на первый взгляд это всего лишь "пень"! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке поселились бинтуронги. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пень, рысь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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