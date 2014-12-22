Линде уже 17 лет, однако она не перестает с удовольствием играть с совершенно разными предметами.

В Ленинградском зоопарке рысь Линда получила новую "игрушку" – пень, сообщили в пресс-службе учреждения.

Линде уже 17 лет, однако она не перестает с удовольствием играть с совершенно разными предметами. Накануне рыси приглянулся пенек, об который хищница терлась и точила коготки.

Так что мы решили напомнить вам – очень важно радоваться мелочам, даже если на первый взгляд это всего лишь "пень"! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке поселились бинтуронги.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка